La chica reality Gabriela Herrera confesó que recibió una propuesta de Paula Arias para formar parte de ‘Son Tentación’, sin embargo, tuvo que rechazarla por priorizar su carrera como solista.

En una reciente entrevista, la competidora de ‘Esto Es Guerra’ aseguró que se sintió halagada al recibir la oferta de ser parte de la agrupación de salsa.

“Debo admitir que Paula Arias me llamó en algún momento para ser parte de su orquesta y debo reconocer que ese fue un halago para mí. ‘Son Tentación’ es una de las bandas más conocidas en todo el Perú”, expresó para La República.

Asimismo, la bailarina indicó que no aceptó la invitación de la salsera, ya que, por el momento, le está dando prioridad a su proyecto personal como artista.

“Con mucha pena le dije que no, pero le agradecí la oportunidad porque yo ahora estoy enfocada en mi trabajo como solista con el género urbano. A mí me encanta su agrupación femenina y me sentí muy honrada cuando Paulita (Arias) se comunicó conmigo, pero no lo descarto en un futuro. Por el momento, no.”, indicó.

