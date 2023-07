La conductora de ‘Mande Quien Mande’, María Pía Copello, se pronunció en respaldo del futbolista Christian Cueva, quien tuvo graves consecuencias en Alianza Lima tras cometer una indisciplina.

MIRA ESTO: Christian Cueva es separado de Alianza Lima y club busca terminar su contrato

Cabe mencionar que el equipo blanquiazul decidió rescindir el contrato del deportista, luego de que fue captado asistiendo a un concierto de cumbia en Trujillo y, al día siguiente, faltar a su entrenamiento.

Al respecto, la presentadora de televisión consideró que Cueva debe volver a Alianza Lima tras reconocer que se equivocó.

“Esperemos que Cueva realmente siente cabeza, que se dé cuenta de sus errores. Lo queremos ver en la selección, o queremos sentir como lo hemos sentido siempre. Siempre vamos a estar contigo, Cueva, pero en las cosas malas no te vamos a respaldar y en lo que te baja el nivel. No te vamos a dar la razón”, expresó Copello.

María Pía cree que Christian Cueva puede superar indisciplinas: "Sienta cabeza y date cuenta de tus errores"

María Pía Copello reconoce que secuencia de ‘MQM’ fue inspirada en ‘El Gran Chef Famosos’

La conductora de TV dijo que no están copiando el programa de Latina y que solo siguen una tendencia de la TV.

“No es una copia, hay tendencias en la televisión. Hay cosas que se comienzan a poner de moda y uno lo que tiene que hacer es incorporarlas en el programa. Si tú dices: ‘No ha sido nuestra intención hacer eso’, estaría mintiendo”, declaró para Infobae.

“Si la gente está viendo un programa de cocina que ha tenido cierto impacto, pues nosotros también queremos hacerlo porque me parece que es algo divertido, que se pone de moda. Es así, son modas. Entonces, no lo hemos hecho idéntico, no hemos hecho lo mismo, el programa no se trata de lo mismo, el programa no se trata de cocina“, agregó.

TE PUEDE INTERESAR