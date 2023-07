Nicola Porcella asegura que Wendy Guevara está enamorada de él: “Tú te mueres por mí”

Nicola Porcella está dando de qué hablar por sus coqueteos con Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos México’. En esta ocasión, el exchico reality le dijo a la influencer que estaría enamorada de él.

Esto se dio después de que el modelo se jactara frente a otros participantes del reality que suele ser de los más guapos en las discotecas.

“Se cree irresistible. Ayer me hizo tres escenas que todas nos íbamos a quedar con la boca abierta cuando lo viéramos en el antro”, expresó la mexicana.

Posteriormente, Wendy volvió a pronunciarse, y le pidió a Nicola que le haga un favor. Sin embargo, se rehusó.

“Ahora que me saquen, me vas a extrañar. Me voy de la casa y vas a decir: ‘¿Por qué no le traje todo a Wendy?’, y yo allá afuera, cogiendo”, manifestó Guevara.

“ Ya los papeles han cambiado, porque tú te mueres por mí ”, fue la fulminante respuesta del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, asegurando que la mujer estaría enamorada de él.

Luego, Wendy Guevara se quedó sorprendida y le respondió a Nicola Porcella. “ ¿Qué te digo? Se siente él la última coca cola en el desierto ”, sentenció.

