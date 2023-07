‘La Casa de los Famosos México’: Nicola Porcella es presentado como ‘El hombre más odiado del Perú’.

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los participantes que más resaltan en ‘La Casa de los Famosos México’. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ha sido involucrado con Wendy Guevara y hasta le recuerdan sus polémicas en nuestro país.

El reality mexicano presentaba la introducción de ‘Resulta y Resalta’ con Wendy, no obstante, el influencer peruano no se esperó que lo calificaran como una persona que no es querida en su país. “El hombre más odiado del Perú”, expresaron.

Tras ello, Wendy dio el pase para iniciar la conducción con la presencia de Nicola. “Qué escándalo, mi gente bonita, bonita noche. Estamos en su programa ‘Resulta y Resalta’...”, añadió.

Wendy Guevara le robó un beso a Nicola Porcella en el baño de ‘La Casa de los Famosos México’

No todo es discusión en ‘La Casa de los Famosos México’, sino también se han formado grandes amistades dentro del reality, como lo es en el caso de Wendy Guevara y Nicola Porcella.

La influencer mexicana le robó un beso al exchico reality en el baño de la casa donde conviven junto a otras figuras del espectáculo en México. En redes sociales, los cibernautas comentan sobre una posible relación sentimental entre Wendy y Nicola debido al comportamiento de ambos. Cabe recordar que, no es la primera vez que se dan un beso.

Una de las integrantes de ‘Las perdidas’ le robó un beso al peruano y al ver su reacción, se tomó la situación con gracia.

Nicola y Wendy estaban en el baño de ‘La Casa de los Famosos’ junto a Bárbara Torres y Emilio Osorio, mientras la influencer le ayudaba al modelo a ponerse una mascarilla humectante, la mexicana acercó a su rostro y le robó un beso ‘de pico’ en los labios, provocando la reacción de sorpresa de los presentes.

“¡Le robó un beso!”, exclamó Bárbara Torres, mientras que los demás concursantes se rieron por lo que acababa de suceder.

