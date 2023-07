La actriz peruana Natalia Salas descartó tener algún tipo de ventaja en ‘El Gran Chef Famosos’, ya que su pareja, Sergio Coloma, tiene conocimientos sobre cocina.

En una reciente entrevista, la artista desmintió que el padre de su hijo se dedique a la gastronomía y, que aunque así fuese, eso no asegura que ella también sepa lo mismo.

“Me da risa porque la gente piensa que mi marido es chef y no, Sergio es ingeniero agrícola y le gusta cocinar. Dicen que tengo ventaja, pero estoy cocinando yo, no él. Es como si dijeran que como yo hago teatro musical, Sergio tiene que saber cantar y actuar. Claro que le he pedido tips, pero ni siquiera sé por dónde empezar”, expresó para Trome.

Asimismo, Salas señaló que no esperaba participar alguna vez en un concurso de cocina, sin embargo, le agradó la idea del nuevo formato de Latina.

“No soy una excelente cocinera, pero tampoco hago desastres. A diferencia de la temporada anterior, los competidores no hacemos horrores culinarios. Imagino que si estaba en la temporada pasada tenía más chance de llegar invicta. Tengo buena sazón, pero no tengo técnica”, mencionó.

