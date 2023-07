A mediados del 2020, Sheyla Rojas estuvo en boca de todos al ser captada por las cámaras de Magaly Medina besándose con Luis Advíncula. Además, se difundieron las conversaciones de la influencer sobre el futbolista, esto provocó que la expareja de Antonio Pavón se alejara de la conducción de ‘Estás en Todas’.

Luego de tres años, la modelo recordó el momento tormentoso que la llevó a alejarse de su hijo. Asimismo, dijo que es una nueva persona a comparación de tres años atrás.

“ Uno va creciendo y vas aprendiendo y vulnerando. Sheyla no es la del año pasado, uno busca evolucionar y ser mejor en todos los aspectos. Sheyla cometió muchos errores y tal vez fue la inmadurez. Si claro, obviamente en esta etapa de mi vida dices “bueno, hay muchas cosas que hubiésemos preferido no hacerlas”, pero creo que la vida me llevó en un buen camino ”, le reveló a Choca Mandros.

Además, contó que las conversaciones fueron expuestas sin su consentimiento, sin embargo, reconoce que ella fue quien se expuso y no pensó en las consecuencias. “ Lo que más me dolió fue cuando se vio vulnerada mi intimidad, que fue por culpa mía. Pero la vida siempre te da lecciones de las que debemos aprender ”, señaló.

