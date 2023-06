Jessy Kate regresó de su exitosa gira por Europa, luego de participar en el Festival de la Música por Italia y Francia. Ahora, la cantante se prepara para grabar un nuevo tema que pondrá a bailar a todos. Por otro lado, se pronunció tras volver a ser mencionada por Magaly Medina.

“Algunos periodistas me han llamado para preguntarme qué opino de las imágenes donde Pedro Aquino y su esposa aparecen juntos y felices. La verdad, este tema ya quiero que quede zanjado, pero no me sorprende lo que se ha visto en TV”, expresó la cantante.

Luego continuó con: “es sabido que los futbolistas tienen muy buena posición e ingresos. Como dice el dicho ‘billetera mata galán’, yo apoyo lo que dijo Magaly Medina, que una mujer debe tener dignidad, fuerza, ser una mujer empoderada y no depender de la billetera del hombre para que las mantenga y poder sobresalir o tener lujos”.

La “Potra de la Cumbia”, respaldó lo dicho por la “Urraca”: “como dice el dicho: ‘Gallina que come huevos, aunque le corten el pico’. Él no pudo conmigo, pero seguirá haciéndolo con otra chica. Porque yo solo fui su amiga, ahí tengo las pruebas que no miento”, sostuvo tras revelar que este fin de semana estará en Chimbote, en Mechita, Restobar y Barcelo Club celebrando el Día del amigo.

De otro lado, Jessy Kate retorna al Perú cargada de muchas novedades. Entre ellas el próximo lanzamiento de un nuevo tema siempre en ritmo de cumbia de oro. Además, se apresta a cumplir con una recargada agenda de presentaciones en nuestro país a nivel nacional.