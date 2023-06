La cantante de salsa Brunella Torpoco reveló, en ‘Magaly Tv La Firme’, cuánto dinero ha invertido en las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

Este miércoles 28 de junio, la salsera aseguró, para el programa de espectáculos, que no tiene ningún problema en contar cuánto gastó en el nuevo aspecto de su rostro.

“Yo siempre desde que empecé mi carrera musical siempre he sido transparente y siempre he dicho mis cosas. No soy de contar mi vida privada, pero en esta oportunidad, si la gente me lo ve, tengo que contarlo. Ya son varias ‘reencauchadas’, pero si nos queda bien, pues felicidades”, expresó Torpoco.

Asimismo, la artista de 24 años mencionó que ha gastado aproximadamente 6 mil dólares en sus cirugías estéticas. Además, reveló que algunas de las intervenciones que se ha tenido fueron: bichectomía, colocación de ácido hialurónico en labios y nariz, aumento de busto, entre otros.

“Me quité las bolitas de Bichat porque si tú buscas mis fotos de hace años, verdaderamente parezco ‘Quico’. Cuando comencé a salir en la televisión me di cuenta como se veían mis cachetes”, señaló la cantante.

