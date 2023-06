La conductora de “Préndete”, Karla Tarazona, se refirió al reciente anuncio de embarazo de Melissa Klug, quien espera un bebé del futbolista Jesús Barco.

En una reciente entrevista, la presentadora de televisión aseguró que ya ha tenido oportunidad de conversar con la popular ‘Blanca de Chucuito’ acerca de su gestación.

“Maravilloso, qué bonito que tenga a su bebé, ella lo ha querido hace tiempo. Nadie lo va a mantener más que ellos, es su responsabilidad. Yo he hablado muchas cosas con ella, pero eso se queda en privado, sólo deseo que sea feliz”, expresó para El Popular.

Asimismo, la exesposa de Rafael Fernández fue cuestionada por si se animaría en un futuro a convertirse en madre por cuarta vez.

“Sí, claro. Quizá en alguna oportunidad porque yo no he descartado eso de ser mamá. Si no me enamoro de alguien para eso está la ciencia, todo tiene solución”, respondió.

En otro momento, Tarazona descartó encontrarse en alguna relación, como se ha especulado. “Me han puesto varios novios que no conozco, estoy acostumbrada. El día que tenga a alguien lo voy a mostrar sin ningún problema”, mencionó.

