Gisela Ponce de León vuelve a ponerse bajo la piel de María Fe en “Soltera codiciada 2″, segunda parte de la taquillera película que esta basada en el exitoso blog de María José Osorio. La cinta llegará el próximo 6 de julio a las salas de todo el Perú. “Hemos querido hacernos cargo del paso del tiempo, somos más adultos todos”, dice la guionista sobre lo que propone esta vez la historia, ¿pero qué piensa la heroína de todo esto?

“María Fe es una mujer que avanza por decisión. De pronto como que da grandes saltos y luego se estaciona un ratito, le cuesta crecer, es algo muy de ella”, dice Ponce de León.

Y tus compinches en la historia, Natalia y Carolina, en esta nueva entrega también están pasando por etapas distintas en su vida. Todos a su alrededor han seguido avanzando y ella se ha quedado cómoda en su lugar. Los demás están tomando grandes decisiones y María Fe está bien en su zona de confort.

¿Se te permitió ponerle cosas tuyas al personaje?

En la primera película yo pedí permiso a Bruno Ascenzo, que era el director junto a Joanna Lombardi, de poner cosas mías a María Fe, respecto a la torpeza, por ejemplo, o al sentido del humor, ese tipo de cosas. Además, me sentía un poco identificada con ella y con la historia que se contaba en ese momento.

¿En esta segunda película ya no sientes tan identificada con el personaje?

Ya en esta segunda parte, siento que yo, Gisela, he avanzado bastante más que María Fe. Como estoy más grande ya, ella se ha detenido un rato a ver varias cosas. Ya no estoy tan identificada, tal vez porque yo tengo 38 y María Fe, 35, me parece, y esos tres años de diferencia se sienten un poco. Pero eso sí, sigo teniendo el humor.

A pesar de los nuevos tiempos y el avance de la mujer, la soltería siempre aún esta en boca de todos y se la cuestiona.

Es curioso, ¿no? Creo que es porque tal vez las mujeres estamos con un poco más de libertad u honestidad buscando un amor que no sea difícil, ni tóxico y queremos que vincularse con alguien resulte un poco más luminoso. Pero también todavía existe esta presión sobre las mujeres, socialmente, todavía hombres y mujeres preguntan, cuándo te vas a emparejar, o por qué estas soltera, o si lo estás acaso tienes un problema. Pero yo veo tanto en chicas o chicos de mi generación que aún no han encontrado una relación estable, y me parece que es porque estamos trabajando todo el día.

Ahora la mujer busca una relación que sume a su vida, le aporte como ser humano y no le reste.

Ahora hay mucha más atención en el desarrollo personal, encontrarse con relaciones mucho más sanas no conformarse con situaciones que a la larga se van a poner feas. Buscar, o intentar encontrar una relación que se haga como lo más armoniosa posible es lo ideal, cargarse con algo tóxico no vale la pena, uno quiere estar tranquilo.

Dijiste que una de las razones por las que no se encuentra pareja es porque se trabaja mucho, ¿te pasa eso a ti?

Sí, es difícil conocer gente. Por eso lo digo. Al inicio, a lo mejor quizás conocí gente en mi trabajo, pero ahora ya después de 15 o 17 años que llevo chambeando, ya los conozco a todos. Ahorita a los 38, tengo un montón de amigos que están solteros, pero también hay un montón de gente que ya se casó, que tiene hijos, o que se ha ido a vivir afuera. Entonces, entre que trabajo, la vida, no hay tanto tiempo para conocer gente, tendría que darme tiempo para que eso suceda o de repente sucede simplemente.

Encontrar pareja es algo que llega no se busca, ¿y la maternidad es algo que también tienes pendiente?

No es algo en lo que he pensado mucho, la verdad, no me imagino en este momento, por lo menos. Mi vida teniendo un hijo no sería posible. No tengo los medios, ni el tiempo para sentirme tranquila con eso.

Gisela Ponce de León

Actriz. En esta segunda parte de “Soltera codiciada” se integran también importantes talentos nacionales como Norma Martínez, Salvador del Solar y Jason Day y cuenta además con la aparición especial de Ana María Orozco.

