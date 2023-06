‘Soltera Codiciada 2′ llega el 6 de julio a los cines peruanos.

Este 6 de julio se estrena “Soltera Codiciada 2″, película peruana dirigida por Joanna Lombardi, que retoma la historia de María Fe (Gisela Ponce de León), la popular bloguera convertida en escritora que ahora debe enfrentarse a la página en blanco, nuevas relaciones y una creciente crisis existencial.

Para la actriz Gisela Ponce de León reencontrarse con el personaje después de casi 6 años ha sido muy especial. “María Fe es un personaje con el que muchas chicas se identifican, porque representa a una chica cercana, que se atreve a experimentar sus sentimientos con libertad. Es muy honesta y valora la amistad. Es un personaje muy puro. En la primera película me sentía muy identificada con ella y lo que le pasaba. En cambio, en esta segunda parte he tenido que recurrir a lugares no tan conocidos para mí. Ha sido bonito en ese sentido. Para identificarme con el personaje he tenido que aceptar que soy más grande y eso me gusta”, comenta.

En esta segunda parte retomamos los eventos 2 años después de donde terminó la primera película y encontramos que María Fe, la protagonista, está viviendo en Arequipa con sus padres a causa de la pandemia, la cual además puso su carrera de escritora en pausa. Para salir de ese estancamiento creativo, regresa a Lima con el propósito de sacar adelante un nuevo proyecto editorial, pero un evento doloroso e inesperado la dejará con más cuestionamientos que resoluciones. Al mismo tiempo, sus mejores amigas están también enfrentándose a nuevas etapas en sus vidas. Natalia se encuentra planeando su boda, mientras que Carolina lidia con sus deseos de convertirse en mamá y sacar adelante un negocio propio.

“Esta película habla de lo duro que es crecer. De los cambios estructurales a los que uno se enfrenta y que te llevan a un trabajo que toma tiempo. No solo se trata de proponerse algo y hacerlo. Lograr que las cosas ocurran implica un esfuerzo constante” cuenta Karina Jordán, quien interpreta a Natalia.

Sobre el rodaje, la directora explica que no fue nada fácil. “Grabamos Soltera Codiciada en medio de una crisis política terrible. Cerraban aeropuertos y carreteras, pero de alguna manera la película lograba salvarse una y otra vez. Fue todo muy difícil y siempre nos mirábamos y decíamos que Soltera Codiciada tenía una estrella”, agrega Joanna Lombardi, directora de la película.

En esta segunda parte encontraremos comedia pero con una inflexión mucho más emotiva. “Es una película muy personal, me ha permitido hablar de mis raíces, de las relaciones más importantes de mi vida, la familia elegida que son las amigas y lo difícil que es reconciliar lo que eres con lo que esperan de ti. Ha sido sanadora, y espero que lo sea para el público también”, dijo María José Osorio, guionista de la cinta.

