‘Pashi Pashi’, actual integrante de ‘JB en ATV’, pasó por momentos complicados cuando intentó formar parte de la farándula loca. La anfitriona afirma que cuando estuvo en ‘El Reventonazo de la Chola’ sintió negatividad por parte de las integrantes.

“ Nunca he sentido celos dentro del elenco de JB en ATV, me han tratado bien. Más bien sentía más celos cuando estaba en la Chola Chabuca, porque yo estuve en su programa también, ahí sentía mal, la negatividad era bastante de parte de las chica s”, declaró para El Popular.

La venezolana le agradece la oportunidad a Ernesto Pimentel por invitarla a su espacio televisivo, sin embargo, considera que tomaron la opinión de las integrantes antiguas. “Solo tengo palabras de agradecimiento con Ernesto Pimentel, Manolo Rojas, Fernando Armas y los chicos que trabajaban ahí, me trataban bien, pero las chicas trabajan ahí muchos años en el programa y quizás tomaron la opinión de ellas, seguro, fue así que no me invitaron más para ir al espacio de la Chola ”, manifestó.

Por otro lado, resalta lo cómoda que se siente ‘JB en ATV’, pues todos la recibieron “con los brazos abiertos”.

“ Luego de eso me invitaron en varios programas, uno de ellos fue el programa del señor Jorge Benavides, donde me recibieron con los brazos abiertos desde el primer momento, no solo Jorge, la jefa, sino todas las chicas, como Gabriela Serpa, al igual que Martín Farfán, todos pues ”, expresó.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)