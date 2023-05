‘Pashi Pashi’ de ‘JB en ATV’ revela que tiene tres profesiones: “Con mi esfuerzo y mi trabajo”

Margorie Machado, el nombre real de ‘Pashi Pashi’ de ‘JB en ATV’, brindó una entrevista a Trome y reveló detalles poco conocidos de su vida personal.

La actriz cómica reveló que no solo cuenta con una profesión, sino con tres. Ella es licenciada en educación física, administración de empresas e ingeniera civil.

“Gracias a Dios, con mi esfuerzo y mi trabajo, yo tengo tres carreras. Las ejercí en Venezuela. Soy licenciada en Educación Física, técnico medio de Construcción Civil y Administración de Empresa. Trabajé como burrita. Y de todos mis hermanos fui la única que ejercí”, expresó la venezolana.

Por otro lado, la también anfitriona compartió los motivos que la obligaron a dejar su país. “Migrar no es fácil. Migrar me costó mucho. Tuve que pensarlo casi 15 o 20 días. Mi mamá no quería. Mi mamá decía que no tenía necesidad. Allá no había fuente de trabajo. No había trabajo, el pago era mínimo. Si tenías para comer, no tenías para vestirte”, sostuvo.

Asimismo, ‘Pashi Pashi’ reconoce que su ingreso a “JB en ATV” la tomó por sorpresa. “ Todo viene por lo del fútbol, me hice conocida por el fútbol, fui a canales de televisión. Tula (Rodríguez) me bautizó como ‘La reina de las pichangas’. Estuve en el programa de Andrés Hurtado, como invitada especial. Donde Jorge Benavides estuve de invitada. Luego hicimos contrato con ellos, ese día se me bajó la presión, no podía creerlo, me dio escalofríos ”, manifestó.

