El comediante peruano Alfredo Benavides reveló por qué tiene temor de ‘formalizar’ su relación con su compañera de elenco en ‘JB en ATV’ Gabriela Serpa.

En una reciente entrevista para un medio local, el cómico aclaró que no es mujeriego, sino que es una persona muy sociable y suelen confundirlo.

“Lo que pasa es que mucha gente me molesta, que las ‘bebitas’, que salgo, que soy coqueto. Sí, soy recontra, archi, hiper coqueto, soy amiguero, pero quien me conoce sabe que cuando he tenido una relación me he enamorado a muerte y me da miedo enamorarme porque en estos tiempos las relaciones no duran”, expresó para Trome.

Asimismo, el hermano de Jorge Benavides señaló que por su temor hacia lo fugaces que puede ser las relaciones actuales, no se atreve a tener algo serio con la modelo.

“Para mí, lo peor que me puede pasar es terminar una relación porque me puedo meter en un saco, amarrado y vivir un año así, la paso mal. Es por ese miedo de no asumir esa etapa fea de la relación que no tengo una relación hace muchísimos años”, mencionó.

Además, Benavides aseguró que ya se acostumbró a estar soltero. “Tengo más de ocho años solo y no es que no desee formalizar”, indicó.

