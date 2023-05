El comediante Alfredo Benavides respondió a las declaraciones de Manolo Rojas, quien ha pedido que le devuelva un supuesto dinero que le debe desde hace años.

En una reciente entrevista, el hermano de JB señaló que el cómico le recuerda dicha deuda cada cierto tiempo, sin embargo, asegura no deberle nada.

“Mira, Manolo Rojas me viene cobrando una deuda de la que se acuerda cada cinco años y no sé de qué habla. Nunca me ha prestado dinero, porque él y yo éramos socios cuando estábamos en Panamericana Televisión”, expresó para Trome.

Asimismo, el humorista reveló que la única deuda a la que se podría referir Rojas ya fue solucionada hace años, por lo que no entiende los reclamos.

“Habla de una supuesta deuda del 2009 y todo trato que tuve fue con su hermano Carlos y tengo las conversaciones donde me dice que no le debo ningún dinero, que Manolo habla así cuando se le sube el azúcar, y, te soy sincero, toda esta situación me está generando un gran malestar”, mencionó.

Además, Benavides indicó que hace mes y medio se encontró con Manolo Rojas donde, tras conversar, llegaron a un acuerdo sobre el tema. “Mi abogado me ha dicho que le mande una carta notarial, porque hay dos personas más que también le contaron que Manolo les cobra una deuda que no hay, y con sinceridad te digo que ya la carta está hecha, pero me pesa la mano firmarla. Quiero que todo esté en paz”, sostuvo.

