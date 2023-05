En la última edición de su programa, Magaly Medina presentó un informe sobre las declaraciones del elenco de JB en Atv, pues se mostraron indignados por los comentarios de Dayanita en el programa de la Chola Chabuca.

“Le dije que piense bien antes de hablar, conociéndola, está siendo mal asesorada (...), la persona que la entrevistó es un capo y sabe cómo sacar las cosas y a veces uno sin experiencia y por quedar bien al otro lado, suelta lo que no debe”, expresó Danny Rosales.

Alfredo Benavides no se quedó con los brazos cruzados y salió en defensa de su hermano, pues él aún no a declarado a la prensa sobre las polémicas declaraciones de Dayanita al decir que no tenía contrato.

“No me parece importante responder ante una cosa así. Solo diré una cosa, poner en cuestionamiento la forma de trato, de trabajo y de experiencia, el enseñar de Jorge. Todo el país se ha dado cuenta de que no puedes ir en contra de alguien que es correcto”, afirmó.





