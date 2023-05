La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ tuvo duros comentarios contra las conductoras de ‘América Hoy’ tras la entrevista que tuvieron con Angie Jibaja.

Cabe mencionar que este miércoles 10 de mayo, la exmodelo se enlazó en una videollamada desde Chile con el magazine matutino. Sin embargo, las preguntas de las presentadoras terminaron incomodándola.

“Creo que hay personas que deben prepararse bien antes de tocar un tema sensible, que yo no autorice y me sentí acorralada”, expresó Jibaja en sus redes sociales.

Al respecto, Magaly Medina fue muy crítica con la actitud que tuvieron Janet Barboza, Ethel Pozo y Valeria Piazza al entrevistar a la popular ‘Chica de los Tatuajes’.

“No hagan esto, queridos colegas de la tele, cuando vayan a hacer sus preguntas. A mí me da casi lástima ver, por ejemplo, cómo hace preguntas Ethel Pozo. (...) En la mañana le preguntaban a Angie Jibaja, quien estaba conectada desde Chile y desde allá las mangoneaba a todas”, expresó.

Jean Paul le pide a Angie Jibaja no hablar de sus hijos

“Mis hijos ya han sido citados y han estado en audiencia con el juez, la fiscal y el equipo que ve ese proceso, eso está encaminado. Ya ellos ante el juez han declarado y manifestado todo lo que sienten, piensan, etc.”, indicó.

Luego, continuó: “Hay otras vías que son las que estoy usando en pro de la paz y tranquilidad de mis hijos y de mi familia. Ella está desacatando lo que un juez ha dictaminado”.

TE PUEDE INTERESAR