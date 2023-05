Angie Jibaja se pronunció, a través de sus redes sociales, para expresar su molestia hacia el elenco de ‘América Hoy’ luego de la entrevista que le realizaron.

Cabe señalar que la popular ‘Chica de los tatuajes’ tuvo un tenso momento con Janet Barboza, quien le cuestionó sobre la situación legal en que se encuentra con Jean Paul Santa María por sus hijos.

“Espero realmente que nadie vea ese programa, más tarde haré una trasmisión en vivo. Creo que hay personas que deben prepararse bien antes de tocar un tema sensible, que yo no autorice y me sentí acorralada”, expresó Jibaja, desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, la exmodelo continuó arremetiendo contra la presentadora de televisión por sus comentarios. “La señora Janet Barboza, creo que periodista no es, entonces no se informa bien, no profundiza y habla disparates, nunca pensé que me acorralaran así porque pensé que era un programa serio”, expresó.

“Puse todo de mi parte. Creo que ella queda bien como presentadora, paradita sin hablar mucho se le ve mejor, habló cosas que nada que ver. Definitivamente, estoy cansada de esas acusaciones y que no esté preparada y ha dicho como cuatro cosas que no son tal cual, no tengo tiempo para demandarte, pero horrible, de verdad, horrible. Yo pensé que sería un tema como apoyo a la mujer, pero nada”, agregó.

