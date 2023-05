La exmodelo Angie Jibaja fue parte de un tenso momento en ‘América Hoy’ al ser cuestionada sobre la situación legal en la que se encuentra con Jean Paul Santa María por sus hijos.

Este miércoles 10 de mayo, la popular ‘Chica de los tatuajes’ no toleró las preguntas que le había realizado Janet Barboza sobre la presunta prohibición que tendría de ver a los menores.

“Mira, Janet, cuando tú hables algo te pido que te informes bien. No tengo medidas de protección contra mis hijos. Reinita, no tengo ninguna restricción para visitarlos, pero ese señor (Jean Paul Santa María) está mintiendo, lo único que no puedo es hablar de mi familia”, respondió Jibaja.

Al respecto, la compañera de Ethel Pozo continuó recordándole a la exmodelo la vez en que se la captó en comprometedoras situaciones. “Te lo preguntamos porque te hemos visto en varias imágenes en diferentes fumaderos”, expresó.

“¿Tú me viste con algo en la boca? Eso fue hace tiempo, lo que vieron fue la verdad, me metí un toque de algo que eso te da risa, que en otro país es legal, no voy a hacer apología, no me siento orgullosa y fue una sola vez que emitieron esto. Janet deberías informarte bien”, señaló Jibaja.

En otro momento, la exesposa de Santa María dejó en claro que no quería más preguntas de Barboza, quien consideró que estaba desinformada. “Mamá, puedes hacer silencio. Quiero hablar contigo Ethel, recuerdas en el programa de tu mamá cuando mis hijos me abrazaron. No quiero hablar contigo (Janet Barboza) porque de verdad prepárate bien. Linda, disculpa, a ti no te escuché. Pásame con Ethel, no me caes bien“, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR