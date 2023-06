Andrea Llosa se mostró indignada por el brutal ataque del padre de Samantha Batallanos hacia una de las reporteras de Magaly Medina. La conductora de TV calificó al progenitor de la modelo como un cobarde por golpear a una mujer.

“A mí me genera impotencia, en el caso del equipo de Magaly, me parece asquerosamente cobarde, el tipo (papá de Samantha Batallanos) haya agredido a una mujer, que bueno que haya sido grabado” , expresó Andrea Llosa para El Popular.

Luego continuó con: “nada se justifica que golpeen a una mujer”.

Magaly sobre Samantha Batallanos: “Lo que piense de mí no me importa, nunca quise ser su amiga”

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se pronunció ante las acusaciones de Samantha Batallanos tras la agresión de su padre hacia una reportera del programa de espectáculos.

En una reciente entrevista, la popular ‘Urraca’ aseguró que la modelo había mentido tras acusarla de haberla difamado al consultarle sobre un supuesto embarazo.

“Cuando nos informan que había entrado por emergencia a la clínica fuimos a preguntarle si tuvo un aborto o una perdida espontánea. Mi reportera se le acerca educadamente a preguntarle, pero si no quieres contestar, no lo haces, (...) no le pegas y menos a una mujer. (...) Y sobre lo que piense de mí no me importa, solo mis amigos que me conocen, el resto que es la gente que saco al fresco cuando estoy en la televisión, menos.”, expresó la presentadora para Trome.

Te puede interesar