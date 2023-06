Andrés Hurtado revela que acude todos los días a Central: “Cuando quieran los invito”

El restaurante peruano ‘Central’, del chef Virgilio Martínez, ganó el título del mejor restaurante del mundo por ‘The World’s Best Restaurant’. El dueño sorprendió al contar que no venden platos tradicionales, lo cual despertó la curiosidad de muchos: “No es que no lo queramos hacer, no es que lo neguemos. Es lo que comemos, es lo que celebramos”, declaró para ‘América Noticias: Primera Edición’.

Por ese motivo, Andrés Hurtado confesó en su programa que suele acudir a Central: “ Como mis platos gourmet. Yo desayuno, almuerzo y ceno donde Virgilio (Martínez) que acaba de ganar ”, expresó Hurtado.

A modo de broma, señaló el tiempo de espera para realizar una reservación en dicho local. “Llamas a Virgilio, a Central y te dan cita para el 2037, y te llevan al lado de San Pedro”. En esa misma línea, felicitó al chef. “ Me da felicidad de haber ganado a Francia. Cuando quieran los invito, pero los invito a hacer cola afuera (risas) ”.

Eva Ayllón sorprende con un beso a Andrés Hurtado durante presentación: “Al lado de mi amor”

En la último edición de ‘Sábado con Andrés’, la cantante Eva Ayllón fue una de las invitadas al espacio televisivo con el propósito de impulsar el concierto para sus 50 años de carrera, sin embargo, protagonizó un peculiar momento con Andrés Hurtado.

Tras los cortes comerciales, Hurtado presentó a Ayllón en su set. Cuando se escuchó a la intérprete nacional hablalr detrás de cámaras con sus seguidores, el presentador solo sonrió y puso un alto porque estaban de regreso. “Pero escúchame, estás en vivo”. “¿Y? Estoy preguntando”, respondió la artista peruana.

Posteriormente, Eva Ayllón comenzó a saludar a la audiencia y luego se dirigió al público que estaba sentado en el estudio: “Buenas noches, es un placer está aquí, siempre es un placer estar al lado de mi amor”. Al instante, Andrés Hurtado la interrumpió y dijo: “Amor, pero no supuestamente yo te tengo que presentar y todo”. Luego de unos segundos, la cantante sorprendió al conductor con un beso en los labios.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)