Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para pronunciarse sobre la agresión del padre de Bryan Reyna hacia los reporteros de Amor y Fuego. La conductora de TV rechazó este acto y remarcó que los periodistas no son delincuentes.

“Queremos solidarizarnos con el equipo de ‘Amor y Fuego’, que ayer fue víctima de una brutal agresión por parte del jugador Bryan Reyna. Puedo tener mucha discrepancia y opiniones divergentes, pero creo que me gusta hacer espíritu de cuerpo cuando se trata de nuestros periodistas y cuando se trata de delincuentes a los reporteros”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “los periodistas no somos delincuentes, no robamos, no secuestramos, hacemos nuestra labor, siempre tratamos de proteger a nuestros investigadores y cuando un supuesto ampayado nos descubre abortamos la misión. De esa manera nos protegemos y protegemos al equipo, porque son vidas humanas y muchos jugadores de futbol en el país andan rodeados de delincuentes, esa es una realidad, y se piensan la última chupada del mango”.