Tom Cruise elogia a Shakira: “Tiene mucho talento, siempre he admirado su trabajo”

En mayo del presente año captaron a Shakira y Tom Cruise disfrutando de las carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos. Luego de este encuentro, iniciaron los rumores que ambos estarían conociéndose.

A pesar de que el protagonista de ‘Misión Imposible’ le habría mandado flores, la colombiana no estaría interesada en iniciar un romance, además, ninguno se había pronunciado sobre este suceso.

Tom Cruise está con la promoción de su reciente película y fue invitado al programa ‘Despierta América’ donde no solo le preguntaron sobre el filme, sino también por Shakira. “ Tiene mucho talento. Su familia y ella son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo, es muy buena persona, es muy buena persona ”, afirmó.

En la conversación, le recordaron una parte de la reconocida canción de la artista: “Sus caderas no mienten”, le dijo la conductora Jessica Rodríguez, a lo que él respondió con una sonrisa: “ No, no mienten ”.

En la actualidad, ambos están solteros, especialmente la barranquillera, quien tuvo una ruptura pública con Gerard Piqué, que ahora mantiene un romance con Clara Chía.

