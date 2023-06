El futbolista colombiano James Rodríguez criticó las canciones que lanzó la cantante Shakira tras su separación de su exesposo y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

En una entrevista para la revista Semana, el deportista indicó que no está de acuerdo con la manera en que su compatriota se defendió luego de haber sido engañada por el español. “Fueron duras. Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho”, expresó.

“Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere. No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso”, agregó.

Asimismo, Rodríguez fue consultado por qué concepto tiene acerca de Piqué, ya que se han enfrentado en el campo futbolístico más de una vez.

“He estado con él varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona. Hay mucha gente que habla mal de él, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”, señaló.

