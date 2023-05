El conocido cantante Carlos Vives aclaró la polémica que causó al darle ‘like’ a una fotografía del exfutbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí, en Instagram.

Cabe señalar que el artista internacional mantiene una amistad con su compatriota Shakira, por lo que la interacción de él y el exdeportista causó diversas impresiones.

En una reciente entrevista para ‘América Hoy’, el cantautor fue cuestionado, por la conductora Ethel Pozo, acerca del incidente que hubo en sus redes sociales. “No, no no, tengo gente que trabaja para eso, ¿Cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo”, respondió rápidamente Vives.

“Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino, cosas ¡pin! (dieron like) y ya me metieron en un lío”, agregó el cantante.

Asimismo, el intérprete de éxitos musicales, como ‘Robarte un beso’ y ‘Nota de amor’, lamentó que su equivocación haya causado tanta controversia.

“Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en ‘like’ con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima eso es lo que hay”, indicó.

