Gerard Piqué estaría interesado en grabar una sesión con Bizarrap: “Sería algo de grande”

Gerard Piqué, expareja de Shakira, contó en una transmisión de Ibai Llanos que “si algún día” hace una sesión con Bizarrap, esta “sería algo grande de verdad”.

“ Una sesión de Bizarrap conmigo. Eso sería… si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros, de algo potente. Un chupito me parece poco ”, expresó el exfutbolista en el live.

La transmisión en vivo en la que participaba Gerard Piqué junto a Ibai era parte del evento ‘La velada del año III’, como cierre de la reciente temporada en la Kings League.

Shakira tras ser homenajeada en Billboard: Lo que verdaderamente importa es ser fiel a ti misma

Este sábado, se llevó a cabo la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard donde rindieron tribuyo a Shakira como ‘Mujer del Año’ en Miami, Estados Unidos.

“Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado”, dijo.

Además, en una parte de su mensaje, que cibernautas de las redes sociales interpretaron como una alusión a Gerard Piqué, afirmó: “ Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma ”.

Por último, la colombiana añadió: “Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO