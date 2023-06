La modelo Paula Manzanal reveló que tres de sus amigas salieron con el exfutbolista Gerard Piqué mientras se encontraba casado con la cantante y madre de sus dos hijos, Shakira.

Este martes 6 de mayo en ‘América Hoy’, la influencer confesó haber sido una gran seguidora del español, sin embargo, luego se decepcionó.

“Me mudé a Barcelona cuando era fan de Piqué, moría por conocer a Piqué como fan y me enteré que Piqué había estado, por lo menos, con tres amigas mías. O sea, creo que Clara Chía no es la primera ni será la última, así que se me cayó Piqué, bien al fondo”, expresó Manzanal.

Asimismo, la ex chica reality compartió algunos rumores que le habían llegado sobre Piqué, entre ellos, que se tenía malos comentarios sobre su exesposa.

“No lo conozco, pero sí escuché de varias amigas que lo conocen y esto de Clara, no fue la primera (…) Mientras él estuvo con Shakira (…) Decían que era medio raro, que tenía tipo fetiches. Mientas estaba con ella y hablaba mal de ella, incluso”, indicó la modelo.

