Justo Fernández, vocalista de Silvestre y La Naranja: “Lima es una de las paradas más importantes de nuestra gira”.

Desde hace unos años, la música argentina está en constante movimiento por el boom de bandas que resignifican el pop nacional. Suenan en las plataformas de streaming y están presentes en los festivales más importantes de Latinoamérica. Silvestre y La Naranja es una de ellas.

Sin prejuicios, la banda que se formó en el 2011, ha pasado por transiciones musicales a lo largo de su carrera con el fin de fomentar la desconstrucción de los estilos.

El cuarteto formado por Justo Fernández Madero, Francisco J. Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida, se preparan para tocar por primera vez en Lima el 28 de junio en el Centro de Convenciones Barranco junto a Clubz en el ‘Festival Lima’.

Días antes del esperado concierto en nuestra capital, el vocalista de la agrupación habló con Diario Correo sobre el proceso de creación de su quinto álbum ‘Sueño Cítrico’, su relación con Esteman, cómo creció la escena musical argentina en los últimos años y la preparación para su pronto encuentro con el público peruano.

Detrás del título del último álbum ‘Sueño Cítrico’ parece que hay una temática estructural muy latente. ¿Cuál vendría a ser el concepto del disco?

El título del álbum hace referencia al nombre de la banda, al igual que la portada que es una naranja partida al medio con su pulpa y jugo chorreando. Es la primera vez que estamos usando la naranja de forma explícita. Que esté partida simboliza al grupo al desnudo en su máxima expresión. Este disco lo grabamos en Chile, en un estudio alejado de la ciudad. Nos fuimos a un campo, en una experiencia inmersiva e intensa porque queríamos grabar el disco de una forma distinta. Aprovechamos de la energía de la banda y los cuatro estamos muy metidos en el proceso creativo. Literalmente queríamos sacarle el jugo a la naranja, por eso siempre decimos que este disco es muy representativo de nuestro momento actual. ‘Sueño Cítrico’ es la invitación al inconsciente y lo sentimos muy al desnudo.

Diversos sonidos nuevos se han manifestado en este disco, de una manera más concreta a comparación de sus anteriores trabajos discográficos. ¿Quiénes fueron sus influencias para este proyecto musical?

Es un disco muy ecléctico, por eso las influencias son muy variadas. Parte de la identidad del disco es que no le tuvimos miedo a encasillarlo en etiquetas. Es un álbum sin etiquetas y sin estilo, pero al mismo tiempo es muy Silvestre. El hilo conductor está muy claro y navega por ríos muy distintos. Hay temas de soul y R&B, también canciones que estuvieron influencias en Omar Apollo, Stevie Wonder. Por otro lado, también rock y pop de los ochenta como Soda Stereo o Lionel Richie. Por ahí también influencias que siempre han estado presentes en nuestra carrera como Tame Impala y Andrés Calamaro. Muy variado realmente, desde artistas argentinos e internacionales.

De todas las canciones que escribieron para este disco, ¿tienes alguna favorita?

Creo que tengo varias favoritas. Si tengo que elegir una me quedo con ‘Fiebre Atemporal’ que tuvo toda una historia loca y fue la última canción que hicimos en todo el proceso de pre-producción. Estábamos justo sobre la hora para llegar a Chile, y apareció la idea de la estrofa. Nos gustó de una, pero nos costó desarrollarla. Logramos terminarla, llegamos al estudio en Chile a grabarla, estábamos muy energéticos. Creo que sentimos que es un tema que nuclea bien la esencia del disco.

La banda ganó mucha popularidad durante la pandemia. ¿Consideras que se debió por formar parte de una escena determinada?

Sí, puede ser. Creo que en Argentina, justo antes de la pandemia, se estaba produciendo un cambio generacional hacia lo musical. Si nos paramos en el 2015, todavía esta escena estaba dando sus primeros pasitos y en el mainstream todavía estaba con la generación anterior. Después de la pandemia se generó esa explosión final de la escena, que todavía tiene mucho por dar.

En la pandemia, algunos artistas usaron ese tiempo para descansar y explorar otras cosas. Otros, al contrario, usaron los meses de encierro para escribir sin parar. ¿Cómo les afectó a ustedes en el proceso creativo?

En la parte creativa estuvo buenísimo, nos vino perfecto el encierro. Nosotros habíamos lanzado ‘Animales’ justo antes de la pandemia y teníamos pensado presentar el disco en todos lados, cosa que no sucedió y estábamos bajoneados. Toda la parte de las presentaciones en vivo la teníamos descartadas. Cuando estuvimos encerrando vimos el momento perfecto para desarrollarnos creativamente y en toda la pandemia hicimos ‘Supersticiones’ con cosas buenas y malas también. Por eso también ‘Sueño Cítrico’ es como querer salirnos de personas individuales, por así decirlo; y hacer más grupal este disco. No fuimos los cuatro a un estudio, aislados pero juntos. ‘Supersticiones’ lo hicimos aislados, cada uno en su casa haciendo lo que podía.

¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la música en tiempos de plataformas de streaming y algoritmos? ¿Consideras que la visibilidad de géneros alternativos pueden quedar en segundo plano?

No sé si genere una especie de limitación en otros géneros, creo que el mainstream, sea en épocas de streaming o discos, siempre habrá un tipo de género, banda o producto, siempre va a taponear otros estilos que van a ser más under. También pienso que hay muchos pros en esto, entras a la plataforma de streaming de tu preferencia y escuchas lo que quieras. Me pasa que mí que consumo de música muy variada, no es que me meta a Spotify a escuchar solo reggaetón, al revés, estoy pasando de un estilo a otro porque tengo todo ahí. Puedo escuchar Silvestre, Bad Bunny, Charly García, Los Mirlos, que los estaba escuchando ayer, realmente se puede escuchar lo que uno quiera. Eso no te limita, sino te expande. Hay muchos beneficios, yo me concentraría en eso.

¿Cuál fue el motivo que los llevó a optar por Esteman como colaborador en la canción ‘Vencimiento’?

A Esteman lo conocimos en un festival en La Plata, que es una ciudad muy cercana a Buenos Aires. Lo vimos en los camerinos, nos acercamos a saludar y a partir de ahí se generó un vínculo lindo a la distancia. Con el tiempo se fue desarrollando ‘Sueño Cítrico’ y teníamos esta canción ‘Vencimiento’ que siempre la vimos como un tema que tenía toques latinos en la melodía y ritmos. Sentíamos que este tema se prestaba para una colaboración y sea la persona que sea que colabore con nosotros, que también ahonde esa esencia latina que tiene la canción. Pensamos en Esteman que es colombiano pero vive hace mucho tiempo en México, le dijimos que se sume, todo fue muy orgánico y natural. Después nos encontramos en marzo en México, hicimos el video en ese país y quedó hermoso.

En una semana tocarán en Lima por primera vez y compartirán escenario con Clubz en el ‘Festival Lima’. ¿Cómo se preparan para este show?