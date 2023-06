A través de su cuenta de Instagram, Bryan Reyna publicó un comunicado donde pide disculpas por la agresión de su padre a los reporteros de Amor y Fuego. Cabe mencionar que el futbolista también dejó en claro que viene siendo acosado por parte del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

“El día de ayer, retornando del aeropuerto de nuestro viaje con la selección, mi padre y yo fuimos perseguimos y cerrados por “supuestos periodistas” a lo largo de todo el camino hacia mi casa”, se lee en el comunicado del futbolista.

Luego continuó con: “el acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde esté, sin respetar mi vida privada y familiar. Muchas personas no comprenden que solo soy futbolista y mi trabajo no depende de estar en escándalos. NO VIVO DE ESO”.

El futbolista también asumió el error que cometió su padre y que tendrá que hacerse respomsable de sus actos.

“Sé que se cometió un error y pido las disculpas del caso por el accionar de mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación para cualquier ciudadano”, finalizó.