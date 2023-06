Recientemente, el caso de una supuesta mala práctica en una cirugía plástica practicada a Maricielo Effio ha remecido la farándula peruana. La actriz ha afirmado que demandará al doctor que le realizó el procedimiento de belleza, pues considera que cometió una negligencia médica con ella. Lo cierto es que casos como este ya han ocurrido anteriormente con algunas famosas peruanas. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te contamos algunos de ellos.

Generalmente, las figuras públicas se someten a cirugías plásticas en el abdomen para poder lucir un físico bastante estético. Sin embargo, también existe este tipo de procedimiento en la cara, senos, trasero y otras partes del cuerpo. Algunas famosas que se hicieron estos ‘arreglitos’, pero no salieron como esperaban son: Maricielo Effio, Sheyla Rojas y Brunella Horna.

Famosas que se sometieron a cirugías plásticas, pero no salieron bien

Maricielo Effio

Es el caso más reciente. Maricielo Effio decidió contar su problema a todo el público y afirmó que el doctor Víctor Barriga Fong, conocido entre los artistas como ‘Doctor Fong’, cometió una negligencia médica al hacerle una mini abdominoplastia para poder lucir un vientre más tonificado, pero ocurrió todo lo contrario pese a que, según ella, siguió al pie de la letra todo el procedimiento que le recomendó el especialista.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, explicó la actriz en vivo para el programa América Hoy. Por su parte, el doctor utilizó su TikTok para dar su descargo y afirmó que la modelo no cumplió con las indicaciones y faltó a muchos controles. Por ello, la cirugía plástica tuvo complicaciones.

Sheyla Rojas

Este fue uno de los casos más sonados en la farándula peruana, pues la exchica reality, Sheyla Rojas, sufrió una parálisis facial al someterse a una liposucción de papada en el año 2021. En aquel momento, se le vio con el rostro inflamado a la modelo.

En aquel entonces, el reconocido ‘Doctor Fong’ fue quien recibió la denuncia por parte de Sheyla Rojas. El cirujano plástico salió a defender su trabajo y culpó a la figura pública por lo ocurrido en su rostro.

Brunella Horna

Hace un año, Brunella Horna denunció que, cuando se sometió a una cirugía plástica a los 18 años, los doctores le hicieron algo que no pidió, lo cual la dejó con graves problemas de salud. “Sufrí una mala operación. No era a los glúteos. Yo entré a una operación para hacerme solamente el busto, porque era lo que yo quería, y al salir de la cirugía me habían hecho una cosa que yo no había pedido”, contó la modelo.

“Terminé mal. Estuve internada dos semanas porque se infectó. Fue terrible, por eso le digo a las chicas que tengan muchísimo cuidado”, señaló la ex conductora de televisión.

Angie Jibaja

En el 2020, Angie Jibaja confesó que cinco años atrás se sometió a una cirugía plástica en la que una cosmetóloga le aseguró que le inyectaría ácido hialurónico en los glúteos. Sin embargo, le aplicó biopolímeros, sustancia también conocida como aceite de avión.

La peruana contó que tras una resonancia magnética se enteró de la trágica noticia. “Habían partes necrosadas, una parte muerta, este aceite había tapado las arterias, venas y capilares, y había dejado una zona sin irrigación sanguínea. Esto no tiene cura, nunca se va a ir del cuerpo”, comentó Angie Jibaja.