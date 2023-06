Youna se comunicó con el programa de Magaly Medina en la noche de este martes 20 de junio y dejó entrever que Samahara Lobatón le fue desleal durante su relación.

Ante las declaraciones del barbero, Samahara se comunicó con la ‘Urraca’ para dar su versión.

“ La verdad que me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de víctima, cuando no la tiene. Él acaso no se acuerda todo el daño que me ha hecho y cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca, porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres ”, expresó la influencer.

La hija de Melissa Klug negó las acusaciones de su expareja y aseguró que nunca fue desleal cuando estaban en una relación.

“ ¿Cuántas veces él me sacó la vuelta? Cuando yo he hecho algo, lo he hecho soltera. Yo estoy soltera desde el domingo pasado ”, manifestó.

