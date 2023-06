Antes de ser la carismática y exigente jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli se hizo popular por sus loncheras saludables en TikTok, las cuales sirvieron de ayuda para que las madres tengan diversas ideas en la alimentación de sus engreídos.

En conversación con Diario Correo, la TikToker nos revela detalles de la segunda temporada del concurso gastronómico, pasajes de su vida personal y los aprendizajes que se lleva de sus compañeros Giacomo Boccio y Javier Masías en la primera edición del programa que ha conseguido gran éxito debido a su innovador formato.

¿Cómo te convocaron para formar parte de ‘El Gran Chef’?

Me invitaron a través de mi redes sociales para participar de un casting. Me comentaron que estaban buscando un perfil que represente a las amas de casa que sepan cocinar con amor y pasión. Me encanta la cocina, también participar en la televisión y más en un programa familiar.

¿El programa volvió a reunir a las familias peruanas frente a la TV?

Totalmente, eso es lo que más me gusta de este trabajo y es la principal ventaja competitiva ante otros programas. ‘El Gran Chef’ es un programa familiar que ha reunido nuevamente a las personas de todas las edades para divertirse. Si bien, es un programa de cocina también tiene de humor, para mí su principal fuerte es que ha reunido a las familias.

En esta primera temporada, ¿qué aprendiste de tus compañeros del jurado y de los competidores?

De los participantes la resiliencia de muchos de ellos, esa es una de las virtudes que más destaco. Varios no se dejaron vencer a pesar de que son personas que no saben cocinar para nada y de pronto se enfrentan a un lugar que no es su zona de confort, pero no se dieron por vencidos. Se cortan, se queman, muchos se frustran, porque la cocina es matada. Por otro lado, de Javier rescato su amplio conocimiento en todos los temas, es una persona muy culta; y de Giacomo su pasión por la cocina. Él ama la cocina igual que yo pero ambos tomamos rumbos diferentes.

¿Cuál es el peor plato que has probado en la primera edición del programa?

El arroz con mariscos para mí fue uno de los peores, que de hecho fue el primer o segundo programa. Les fue muy mal a los chicos, creo que era un plato muy difícil para empezar.

¿Valoras más el talento o el esfuerzo de los participantes?

En estos participantes valoro muchísimo la perseverancia y el esfuerzo porque ellos no saben cocinar, entonces van a aprender en el programa. No es como un concurso de chefs profesionales que todos vienen con mucho talento y vas a ver quien destaca más por su talento. Algunos tiene paladar, como me ha pasado con algunos participantes como Miguel Vergara y vienen como una buena sazón que es difícil de conseguir.

Nelly Rossinelli, de TikToker a jurado de ‘El Gran Chef Famosos’: “El programa ha reunido nuevamente a las familias para divertirse” (Foto: Alessandro Currarino @photo.gec)

Hemos visto tu lado culinario en TikTok, ¿cómo te animaste a subir videos en esta plataforma?

De hecho empecé como todos en pandemia para entretenerme con mi hijito mayor que en ese tiempo era más chiquito. Primero hice videos de comedia, pero a mí me encanta cocinar de toda la vida y subí mis recetas. Pero fue cuando subí las loncheras de mis hijos que mi red explotó y tuve bastante seguidores porque al parecer las mamás habían estado dos años sin poder prepararles algo a sus hijos y las llenó de emoción tener nuevas ideas para las clases presenciales.

¿A qué te dedicabas antes de ganar popularidad en TikTok y en ‘El Gran Chef’?

He trabajado desde los 14 años, he sido animadora infantil y no tuvo ni un mes sabático. Luego estudié Administración de Empresas con especialización en Marketing y desde los 18 años empecé a trabajar en una aerolínea por 20 años en las áreas de ventas, operaciones y servicio al cliente. Al tener una estabilidad económica en mi vida, tenía el ‘bichito’ de ser tripulante de cabina. Al salir de la aerolínea por 20 años de trabajo, me metí a volar por un año. Posteriormente se me presentó esta oportunidad de estar en el programa y dejé lo otro, pero logré cumplir mi sueño.

¿Cómo manejas los comentarios negativos en redes sociales?

En un inicio de hecho si me dolía y me frustraban, pero ahora no sé si por el tiempo o aprendizaje, me quedo con los comentarios positivos que son el 90% y las personas que hacen comentarios negativos detrás de las redes, los tomo con compasión porque siento que son personas que no reciben amor en casa y buscan llamar la atención. No les respondo mal, no les tengo un sentimiento negativo, solo lo tomo con pena.

En tus videos de TikTok también podemos ver que incluyes a tus hijos, ¿cómo te consideras como mamá?

Soy una mamá leona, mis hijos son mi prioridad en mi vida. De hecho también los voy a defender siempre, aunque a veces soy un poco sobreprotectora con los dos. Con el adolescente somos amigos, también teniendo autoridad o sino se me descarrila, pero somos bastante cercanos sin tabúes. Con el chiquitito, lo abrazo, lo beso, es mi ‘pericotito’, soy una mamá bastante cariñosa.

¿Cuáles son los comentarios que recibe tu hijo ahora que estás en un programa de TV?

Desde TikTok, aunque no lo creas, tengo bastante público adolescente. Muchos me lo ponen en las redes, que he tocado los ‘mommy issues’ como ellos comentan. Son chicos que no reciben ese tipo de atenciones y lo extrañan. Incluso tengo público universitario que me dicen que le hubiera gustado que sus mamás los engrían. Mi hijo mayor está pasando por una etapa de la adolescencia que no es muy cariñoso y cuando voy al colegio, sus amigos se me tiran encima. Me abrazan, se quieren tomar fotos, pero él es un poco parco con este tema. No le gusta recibir esa atención.

¿Qué novedades tienen para esta segunda temporada?

Se viene bastante presión en los participantes que han venido ligeramente más preparados. Ya han visto la primera temporada y algunos se han ido con amigos chefs para aprender a cocinar y han practicado en sus casas. Nosotros también estamos mucho más exigentes en esta nueva temporada y verán a los participantes estar sometidos a una fuerte presión en la preparación de sus platos. A algunos les van bien y otros tienen momentos emocionales muy fuertes. Hay diversas emociones y sorpresas que se vienen para la segunda temporada para el público. No es lo mismo que la primera, hay cosas nuevas.

¿Qué le dirías al público que los sintoniza cada noche?

Un agradecimiento infinito por su apoyo porque lo sentimos en las redes sociales y en las calles. Gracias por volver a creer en la televisión blanca, sin chismes, sin cosas negativas; al contrario, con valores y humor. Que nos sigan viendo a través de Latina de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y los sábados después del ‘Jirón del Humor’, estamos muy agradecidos por su audiencia.

Nelly Rossinelli, de TikToker a jurado de ‘El Gran Chef Famosos’: “El programa ha reunido nuevamente a las familias para divertirse” (Foto: Alessandro Currarino @photo.gec)