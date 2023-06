A través de sus redes sociales, la modelo Samantha Batallanos se pronunció tras la agresión física de su padre a una de las reporteras de Magaly Medina, pues él le tiró una patada en el vientre y le arrojó al rostro la luz de apoyo de una cámara.

“Él tuvo un shock de descontrol. Esto se debió a que Magaly y sus seudoreporteros vienen violando una y otra vez nuestra intimidad sin respetar ya ni mi estado de salud. (...) Me calumnian, me difaman, me agreden, todo a su antojo. (...) Tengo las conversaciones de todos sus reporteros insistiéndome repetidas veces”, señaló la modelo al inicio.

Luego continuó con: “mi padre, cuál león atacó para defenderme y no es tanto como salió en el video (...) es una persona noble y educada, todo lo contrario a como se le ha visto en aquellas imágenes (...) Ustedes no conocen la historia completa, no caigan en el morbo”.