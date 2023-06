iOA rechazó oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Quisieron tenerme con un sueldo súper bajo”

El influencer iOA contó que la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ se contactó con él para que formara parte de los integrantes, sin embargo, no estará en el elenco de esta temporada.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, iOA reveló que fueron dos oportunidades las que se contactaron con él. “ Quisieron tenerme en la primera temporada con un sueldo super bajo ”, manifestó.

Para la segunda temporada, que se estrenó ayer 22 de junio, iOA explicó que ya tenía muy avanzadas las negociaciones y que todo estaba casi listo, pero le dijeron “ya no”.

“ Después para la segunda me tuvieron en negociaciones por mes y medio y cuando le dijo que OK me dijeron que ya no! Jajajaj si supieran! Por eso no me gusta la televisión y nunca me verán ahí ”, expresó.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)