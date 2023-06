La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se pronunció ante las acusaciones de Samantha Batallanos tras la agresión de su padre hacia una reportera del programa de espectáculos.

En una reciente entrevista, la popular ‘Urraca’ aseguró que la modelo había mentido tras acusarla de haberla difamado al consultarle sobre un supuesto embarazo.

“Cuando nos informan que había entrado por emergencia a la clínica fuimos a preguntarle si tuvo un aborto o una perdida espontánea. Mi reportera se le acerca educadamente a preguntarle, pero si no quieres contestar, no lo haces, (...) no le pegas y menos a una mujer. (...) Y sobre lo que piense de mí no me importa, solo mis amigos que me conocen, el resto que es la gente que saco al fresco cuando estoy en la televisión, menos.”, expresó la presentadora para Trome.

Asimismo, Magaly Medina recordó la ocasión en que la ex reina de belleza estuvo en su casa como invitada de su exproductor.

“Nunca he querido ser amiga de Samantha Batallanos, pese a que una vez Ney Guerrero, cuando estaba soltero, la llevó a mi casa, bueno todos saben que él siempre estuvo rodeado de chicas muy guapas, lógicamente no estaba autorizado en meter a alguien de la farándula a mi casa, pero él se sentía en confianza. A partir de ahí ella me escribía y yo no quería una amistad con ella, pero desde que está con Maicelo se ha contagiado de él”, indicó.

