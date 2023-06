En una divertida parodia de El valor de la verdad, Gabriela Serpa reconoció que tuvo enamorada de Alfredo Benavides y que pensó que él podría ser el amor de su vida.

“Gabriela, en algún momento creíste que con el gordo encontraste el amor de tu vida”, le preguntaron a Gabriela, y ella respondió que sí.

“Me parecía cariñoso, me apoyo mucho en el circo, entonces una mujer siempre necesita esa protección de parte de un hombre y sí, lo pensé en un momento, dije ‘podríamos intentarlo’”, expresó la actriz cómica.

Luego continuó con: “pero luego Alfredo dijo que era poliamoroso y me choteaba. Para qué voy a perder mi tiempo con alguien que no quiere. Nosotros nos vemos miércoles y jueves, acá me floreabas, pero después afuera, nada”

