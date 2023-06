La ex reina de belleza Karen Schwarz reveló, en ‘América Hoy’, que ha sido infiel y también le ha tocado perdonar las infidelidades en sus pasadas relaciones.

Este viernes 24 de junio, la esposa de Ezio Oliva mencionó, en el magazine matutino conducido por Ethel Pozo, que si cree que una relación se puede reparar luego de un engaño.

“He perdonado y me han perdonado. El perdón siempre tiene que ser sincero y olvidar lo sucedido. Pero si te vuelven a fallar se debe cortar”, expresó Schwarz.

Asimismo, la modelo señaló que el padre de sus dos hijas suele recibir numerosos mensajes de seguidoras, sin embargo, ella siempre se entera por él mismo. “Pero siempre me las enseña, hay mucha confianza en la relación”, indicó.

Karen Schwarz no descarta conversar con Rodrigo González y aclara: “No soy mosca muerta, pero pava sí”

“Yo nunca he respondido acerca de Rodrigo, en verdad es un tema tan tocado por la prensa, pero hay temas que prefiero no tocar porque se manipulan”, expresó Karen Schwarz sobre las denuncias por violencia de género que le ha interpuesto a González.

Sin embargo, la exconductora de televisión afirmó que no descartaría juntarse con Rodrigo González para conversar. “En esta vida he aprendido que todo pasa por algo y si a mí la vida me lo pone así para conversar, yo no tengo ningún problema”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR