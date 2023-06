En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró su total indignación al ver a Ale Venturo saliendo a comprar ropa junto al ‘Gato’ Cuba. Recordemos que, hace unas semanas, la empresaria afirmó en Amor y Fuego que el futbolista la habría sido infiel y que, además, le tiene miedo a su familia.

“Pasean como si fueran una pareja de lo más normal y como si no hubiera pasado nada (...) parecían una pareja de recién casados porque después de comprar se fueron a almorzar. Como si no hubieran tenido algún problema”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “si tienen algo que resolver por qué mostrarse en público y generar todo tipo de comentario, porque Ale Venturo tuvo una actitud y acusaciones bastante fuertes sobre el ‘Gato’ Cuba y luego a él se le vio con otra chica (...) ssí que no sé a qué viene es paseito”.

Para finalizar, Magaly Medina le pidió a Ale Venturo que tenga un poco más de dignidad y que se respete.

“¿Tan rápido te pasó la ofensa? Cómo estas chicas no se quieren, no se respetan y no se valoran. Dos soles de dignidad tienen que venderle a Ale Venturo”, afirmó la popular Urraca.

