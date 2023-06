La cantante de salsa Brunella Torpoco se pronunció para aconsejar a Farik Grippa, quién acusó recientemente al productor Sergio George de haberle hecho firmar un contrato que afectaba su carrera artística.

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la salsera señaló que un artista debe tener más precaución antes de comprometerse con una disquera, ya que corre el riesgo de perjudicarse.

“Uno siempre tiene que leer antes de firmar, porque un contrato es muy sagrado, porque tu firmas y puedes estar entregando tu carrera o algo”, expresó.

Asimismo, Torpoco mencionó que tiene un buen concepto sobre George, como profesional de la música, ya que tuvo la oportunidad de dialogar con él.

“No he trabajado con él, he conversado sí, es todo un caballero, yo vengo trabajando con varias personas también pero no necesariamente he tenido que firmar un contrato”, indicó.

Luego, continuó: “Viene apoyando a varios talentos aquí en Perú y eso es bueno porque es diferente trabajar aquí en Perú que en otros países. Sergio tiene cultura sobre la música (...) O sea no es malo trabajar con alguien, lo malo no es leer bien los contratos”.

TE PUEDE INTERESAR