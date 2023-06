Daniela Darcourt le responde a Sergio George y Gisela Valcárcel: “Las injusticias no me gustan”

Daniela Darcourt se encuentra en boca de todos luego de responder a Sergio George y a Gisela Valcárcel tras la denuncia de Farik Grippa.

Este martes, 27 de junio, ‘Amor y Fuego’ reveló las últimas declaraciones de la salsera, quien defendió a su colega y precisó que solo “jugaron con el sueño” de Grippa. Ante ello, el productor y la conductora de TV, decidieron responderle. Sin embargo, Darcourt les respondió sin miedo.

Mediante una llamada con el programa de espectáculos conducido por Rodrigo González, Daniela defendió su posición ante la denuncia de Farik Grippa en contra de Sergio George y la productora Chim Pum Music, por no estar comprometidos con su carrera musical.

“ No es ni contra Gisela, ni Yahaira, ni Sergio. Mi manera de decir las cosas no le cae bien a todo el mundo. Si alguien tiene que decir algo de mí que lo diga, bacán ”, expresó la artista peruana.

“ Si no les gusta mi opinión, pues también yo lo respeto, voy a seguir siendo así como soy, directa, frontal y precisa con las cosas que a mí me parecen correctas. Las injusticias no me gustan ”, añadió la exintegrante de ‘Son Tentación’, quien aseguró que solo es un tema de apoyo a los artistas y no a las ‘injusticias’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)