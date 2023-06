Para el cantautor y productor venezolano Jonathan Moly, Perú siempre será un país especial y entrañable. Y es que desde sus inicios en la música, integrando la cuarta generación de “Salserín”, solo ha recibido cariño y aplausos por estas tierras. Hoy, a semanas de cumplir 30 años, visita Lima para promocionar “Hablándole al silencio”, tema que grabó junto a los artistas urbanos Trainer y Jambene y que forma parte de su recién estrenado álbum “Metamorfosis” bajo el sello de Warner Music.

¿Cómo recibes los treinta?

Desde el fondo de mi corazón te voy a decir que me siento viejo. Aunque mucha gente dice que no, que yo recién estoy empezando, son tantos años los que llevo haciendo música que me ha tocado verme crecer entre los videos que he ido grabando a través del tiempo.

Desde tus inicios sigues apostando por la salsa, si bien le das un toque distinto, no te has apartado del género.

Lo mío siempre será la salsa, desde chiquito, desde Salserín, para mí es como un fuego que se me prende en el corazón. Yo he tratado de hacer música urbana, también algo como afrolatino, pero honestamente, cuando lo cantaba en algún concierto me sentía como un hipócrita, no me tocaba el corazón. No era yo, sentía que estaba engañando a la gente, y decidí continuar por el camino de la salsa.

Pero en estos tiempos es necesario que la salsa también se refresque.

Uno siempre tiene que ir evolucionando, creo que eso es lo que hace falta para que la salsa vuelva a ser un género musical importante en el mundo. Aquí en el Perú se ha generado un movimiento muy interesante porque hay muchas bandas y cantantes, pero eso pasa nada más aquí. Creo que la única manera en que la salsa pueda estar de nuevo presente pasa por apostar por y propuestas nuevas con sonidos diferentes. No hay que quedarse atrapado en los sonidos de antes.

En tu recién estrenado tema “Hablándole al silencio” se escucha una salsa fresca, moderna, pero sin alejarse de las raíces.

La idea es que los jóvenes no sientan como que uno le está tratando de meter la salsa a la fuerza, sino que es algo que ellos puedan escuchar y que genuinamente les guste, porque tiene la fusión de lo que les gusta. Hoy, ellos suelen escuchar a Bad Bunny, Rauw Alejandro y de repente, si tú le sales con una propuesta que suena demasiado distinto, capaz le hace ruido y le dan la oportunidad. Por eso el título de mi tema “Hablándole al silencio”, que comienza con este piano misterioso y siguen unos coros bien futurísticos, sintetizadores, como para que la gente vea y se pregunte: ¿pero qué está sonando aquí?

Hablando de temas y producción musical, tú trabajaste con Sergio George, ¿cuál fue tu experiencia,

Para mí, creo que su trayectoria habla por sí sola. Ha trabajado con los artistas más grandes del mundo de la salsa, y es creador de muchísimos éxitos. Yo pienso que desde mi experiencia personal ha sido una bendición muy grande porque es un genio musical, es un hombre que sabe del negocio, no es que empezó ayer. Creo en su éxito y trayectoria.

Por aquí se dijo que se burla de los sueños de los jóvenes.

Desde mi experiencia, yo no creo que Sergio esté buscando hacerle daño a nadie. Obviamente, no se realmente cuál es la polémica, pero desde mi experiencia, con él siempre me fue súper bien, me ha dado mucho cariño, siempre me ha tratado con la mejor energía, y yo no tengo más que agradecimiento.

Siempre habra polémica cuando se trata de manejar una carrera, en base a a tu experiencia, ¿qué es lo que hoy se debe hacer

Pienso que hoy en día hay muchas herramientas para uno promocionar su música. Antes tenías que tener un alto presupuesto, hoy sólo se necesita el talento y las ganas. Puedes grabar un TikTok y generar contenidos, eso sí, no hay nada como ser dueño de lo que haces y creas.

Aparecerá gente que te ofrece el oro y el moro...

En tus inicios habrá gente que te ofrece muchas cosas, y honestamente, nadie es dueño de la verdad y no te puede asegurar nada a ningún nivel. Creo que lo más importante es que siempre sean dueños de su propio producto, de sus canciones, que si firman algo, que sea algo netamente de distribución como tal. Con eso se evitarán la mayoría de los problemas.