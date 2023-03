Yahaira Plasencia continúa en boca de tocos tras sus declaraciones en una entrevista internacional. Sin embargo, la salsera decidió aclarar sus palabras. Ahora, Brunella Torpoco decidió responderle de forma contundente.

En una entrevista con el programa de radio ‘La Zona’, la intérprete de ‘Costumbres’ le respondió a la ‘Patrona’, pero dejó en claro que no existe ningún conflicto con ella pues creyó en sus disculpa. Además, Torpoco afirmó que no ve como competencia a la expareja de Jefferson Farfán por no tener la misma voz ni ritmo musical.

“Yo había escuchado ese video por TikTok, en realidad, yo te digo que a mí no me gusta hablar nada de nada solo me enfoco en lo mío, pero sí habían algunas palabras entrecortadas. A veces la prensa también hace eso, cortan palabras, pero ella dijo eso porque estaba en los Premios (Lo Nuestro)”, dijo en un inicio Brunella Torpoco.

“Ella dijo que era la única mujer representado al Perú, pero a mí me parece bueno que represente al Perú, hay que alegrarnos porque nos está yendo a representar. Aparte aquí no hay competencia porque casa quien tiene su estilo, cada uno tiene estilos diferentes. Yahaira baila hermoso, Daniela también, yo no bailo, pero interpreto ”, concluyó la artista.

