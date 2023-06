E! Entertainment, anunció la participación especial de Flavia Laos, quien se une a “Ojos de Mujer” con la conducción de Chiky BomBom, la presentadora y comediante Érika de la Vega, la actriz Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina como moderadora, para dar rienda suelta al debate sin censura y romper paradigmas que hoy continúan afectando a la mujer.

En conversaciones con Diario Correo, Flavia expresó su emoción de formar parte de los panelistas de la tercera temporada de este programa que viene siendo un éxito a nivel internacional.

“Para mí es un honor, estoy súper contenta (...) llegué a E! Entertainment gracias a los People’s Choice Awar, ahí conocí a todo el equipo y meses después me escribieron para saber si me interesaba ser panelista para Ojos de mujer, que es un programa que yo ya había visto antes (...) no lo pensé dos veces”, contó Flavia Laos.

La también influencer expresó que no le tiene miedo a las críticas y que las toma de quien viene, pues ya está acostumbrada.

“Yo creo que para llevar un programa de ese calibre, uno tiene que prepararse al 100%, así que, si en algún momento llevara un programa, tendría un coach, pero solo he sido una invitada especial de un capítulo (...) sé que la gente se va a reír y que van a tirar ‘hate’ (...) pero normal, a mí el ‘hate’ me va y me viene”, contó.

Este jueves 29 de junio a las 11:00 pm se estrena el episodio especial, donde Flavia Laos se une al panel de discusión para debatir sin censura todo sobre su experiencia como mujer del mundo del entretenimiento, las barreras que ha tenido que trabajar por derrumbar y cómo busca inspirar a otras mujeres a través de sus redes sociales

Te puede interesar