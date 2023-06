La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ arremetió contra Tilsa Lozano tras haber revelado que recibió 50 mil soles por darle una entrevista en 2015 en Latina.

En una reciente entrevista, la presentadora de televisión criticó que la esposa de Jackson Mora hubiese presumido haber cobrado una gran cantidad de dinero, ya que no negoció con ella.

“No sé cómo alguien puede jactarse de haber ganado una pelea cuando el oponente estaba con las manos atadas. Si pones unas cláusulas en el contrato como lo hizo su mamá, cosa que le critiqué a Ney (Guerrero) y tienes un trato con Susana Umbert, la gerente de producción y generadora de esta entrevista, pues no puedes hablar de un triunfo”, expresó Medina para Trome.

Así mismo, la popular ‘Urraca’ señaló que sintió que “casi la obligaron” a realizar la entrevista. “Me dijeron si no sales los anunciantes van a reclamar y a ti te vamos a cobrar las pérdidas de la publicidad que no salga ese día, fue ponerme entre la espalda y la pared”, señaló.

Además, la periodista aseguró que el dinero que obtuvo Lozano no le hubiese alcanzado para comprarse un edificio, como lo dejó entrever en ‘América Hoy’.

“Pobrecita Tilsa, ya no la invitan así nomás, ella fracasó como animadora de varios programas donde la pusieron de ‘parche’ y no pasó nada con ella. Felizmente consiguió a Jackson Mora, se encontró su buen roto para una descosida, ya tiene quien la mantenga porque la pobre en la televisión no tiene ningún futuro”, mencionó.

