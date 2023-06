Tilsa Lozano sobre los 21 años de matrimonio del ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez: “¡Felicidades!”

Tilsa Lozano fue consultada por la celebración de los 21 años de matrimonio del ‘Loco’ Vargas y su esposa Blanca Rodríguez. Su reacción sorprendió a muchos, pues decidió felicitar a la pareja.

“ Nada, felicidades ”, declaró entre risas para América Espectáculos. Cabe recordar que ‘Tili’ fue acusada en el 2011 de mantener una relación clandestina con el exfutbolista, pese a él estar casado. Esto causó una serie crisis en su matrimonio, la cual con los años parece que se superó.

Por otro lado, la exmodelo está en su mejor momento tras casarse con Jackson Mora y respondió a quienes la critican por no viajar junto a su esposo. “No me puedo subir a todos los aviones que él se va, yo tengo hijos, por cada viaje de él me inventan un divorcio”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR