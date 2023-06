Claren Anderson reveló en el programa de Magaly Medina que él era el responsable de crear y redactar los mensajes románticos que Jackson Mora le dedicaba a Tilsa Lozano en redes sociales. Ahora, el periodista denuncia al boxeador de no pagarle por sus servicios como Community Manager.

Cabe mencionar que el comunicador reveló que Mora lo amenazó con agredirlo cuando él solo pedía que le pague el dinero que le debía por sus servicios en manejo de sus redes sociales.

“Oe huev...no me estés jodiendo porque al toque te mando a la reco... te estoy avisando, ya me estás llegando al pin... Ahora estoy volando, no me jod...”, dijo Jackson Mora.

Luego continuó con: “agradece que soy personaje público porque hace rato te hubiese apagado”.

Claven Anderson contó que la pareja de Tilsa Lozano se molesta cada vez que le escribe para pedirle el pago por sus ocho años de servicio.

“Más le molesta que le cobren, mi trato con él no ha sido bueno. Siempre hubo hostigamientos de su parte, me he limitado hacer mi trabajo y cumplir con todo lo que se me ha pedido. Sin embargo, de su parte he recibido hostigamientos, maltratos, tratos arbitrarios y amenazas”, reveló.