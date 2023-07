Gabriela Serpa, al parecer, ya no quiere volver a intentar tener una relación con Alfredo Benavides, pues ella cree que el comediante tiene problemas psicológicos por solucionar.

“Cuántas veces me ha choteado a nivel nacional. Mi mamá, mis tías me dicen: ‘Ya no ruegues, hija, el amor no se ruega, eres una chica bonita’”, expresó Gabriela Serpa para Trome.

Luego continuó con: “quería ser poliamoroso, estar con sus bebitas. Alfredo tiene sus años, obviamente tiene problemas psicológicos que debe curar y de ahí que me llame. Si estoy disponible, sí, si no, ya fue”.

Alfredo Benavides y la razón por la que no quiso tener una relación con Gabriela Serpa: “tengo miedo a enamorarme”

Alfredo Benavides estuvo presente en el programa de Magaly Medina, para contar las razones por las que no intentó conquistar a la actriz cómica Gabriela Serpa.

“Me siento raro porque nunca he estado en estas situaciones y porque hace mucho tiempo nadie me dice ‘oye que te gusta ella’. Es como si estuviéramos en un colegio”, contó Alfredo Benavides.

“Tengo miedo de cruzar esa línea (de la amistad) y se lo he dicho a ella (...) tengo miedo a enamorarme. La verdad, ese tipo de sentimiento, como llamar a mi pareja y decirle ‘hola amor, cómo amaneciste’. Todas esas cosas no las vivo hace mucho tiempo”, finalizó.

