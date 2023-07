La coreógrafa Belén Estévez se refirió a la reciente cirugía que se realizó la influencer Sheyla Rojas, quien se sometió a una nueva rinoplastia.

En una reciente entrevista, la argentina afirmó que no estaba enterada de la intervención de la modelo, pero consideró que no necesitaba un cambio.

“A veces (dicen que) se tiene un problema de base para que la gente después no critique, no sé si sea el caso, pero sucede. En su caso, creo que ella disfruta de seguir haciéndose cada vez más cirugías, disfruta verse diferente. Ha cambiado completamente su rostro y eso le hace feliz. Pero, por más que todos digamos que es demasiado, lo que a ti te hace feliz estará bien siempre”, expresó para Trome.

Asimismo, la bailarina señaló que le recomendaría a Rojas que se detuviera con las intervenciones estéticas. “Si fuera mi amiga le diría ‘bájale un poco’, pero bueno. Ella es hermosa y no necesitaba hacerse todo lo que se hizo, pero seguramente no estaba conforme. A mí me parece que ella no necesitaba hacerse nada en el rostro ni el cuerpo”, indicó.

“Hace mucho que no la veo personalmente, creo que la última vez que nos cruzamos fue para una Teletón en Plaza Norte y no estaba tan operada como ahora. Ojalá pase por mi lado y la reconozca”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR