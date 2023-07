Monique Pardo demanda a productora de Gisela Valcárcel por 250 mil soles: “Merecen la cárcel”

Monique Pardo presentó una demanda contra la productora de Gisela Valcárcel por el accidente que sufrió en su programa hace varios años atrás. Ahora, la exvedette exige una fuerte suma por daños y perjuicios.

Cabe recordar que, en el 2021 sucedió esta terrible caída que ha provocado dolencias en la pelirroja. En varias ocasiones, ella ha exigido que la ‘Señito’ asuma las graves consecuencias en su salud y las pérdidas económicas.

En una entrevista con El Popular, la exvedette contó sobre la demanda que fue admitida por el 31 Juzgado Civil contra la productora GV Producciones de Gisela Valcárcel.

“Hoy tengo que admitir en todo el Perú que estoy feliz por un motivo y muy triste por otro. Feliz porque hay justicia en mi Perú, la demanda que yo por fin he logrado hacer ha sido admitida contra GV Producciones que yo supongo la señora es Gisela Valcárcel, a quien le supliqué con lágrimas que solamente quería un abrazo, un beso en la frente, un plato de comida y un médico ”, declaró.

En ese sentido, Pardo no dudó en arremeter contra los bailarines que fueron parte del show que realizó y a quienes culpa del accidente. Además, dejó entrever que uno de ellos fue Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes.

“No fue una caída nada casual, eso habíamos ensayado. Ese aparato no se podía mover mientras yo no esté sentada y agarrada de dos soporte, pero yo confié en mis compañeros, dicen que uno de ellos fue el ‘Activador’ habrá que comprobarlo. Los que hicieron eso merecen la cárcel porque eso estaba ensayado ”, enfatizó.

