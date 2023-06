Monique Pardo considera que Gisela Valcárcel fracasó en la TV: “Todo se paga en esta vida”

Gisela Valcárcel anunció que este año no volverá a la televisión tras 15 años de conducción con el programa ‘El Gran Show’. “Me siento súper agradecida por tanto”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La rubia decidió tomar un año sabático y seguir produciendo los programas ‘América Hoy’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Además, alista un nuevo proyecto que sería conducido por Adolfo Aguilar, exjurado de su programa de baile.

En una entrevista con El Popular, Monique Pardo declaró que ella considera que la popular ‘Señito’ fracasó en la pantalla chica luego de contar que no volverá a la TV en este 2023. “ Jamás le voy a creer, por su propio pie no se va. La televisión es su vida. Su orgullo es tan grande que prefiere dar un paso al costado porque sabe que ya no funciona, la gente se cansó del formato y de lo que se dice de ella ”, manifestó.

En ese sentido, la exvedette cree que la madre de Ethel Pozo tomó la decisión de no volver a la conducción por indicaciones de terceros. “ Si se va es porque alguien la quiere afuera, o es la vida que le están dando su vuelto. Ojalá que a partir de ahora piense con el corazón. Renunciar a su trabajo acepta que fracasó, le debe estar doliendo el alma porque todo se paga en esta vida ”, declaró la pelirroja.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)